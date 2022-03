Nerušte zbrkle opatření, varuje WHO

Odborníci nicméně mají za to, že zatím není třeba, aby lidé měnili své plány. Ačkoli to vypadá, že subvarianta BA.2 je nakažlivější než omikron, nezdá se, že by způsobovala závažnější průběh onemocnění.

„Většina lidí by se neměla obávat,“ uvedla lékařka Leana Wenová z Univerzity George Washingtona. Podle Wenové pravděpodobně přibude nakažených, není to ale důvod ke znepokojení. „Vládní představitelé by se měli připravit na to, co by mohlo přijít, a zvýšit dostupnost testů a léčby a nadále vyzývat lidi, aby se nechali očkovat a přeočkovat. Nemyslím si však, že by se tím široká veřejnost měla příliš zabývat,“ dodala.