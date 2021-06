Neplnoleté lze očkovat i bez souhlasu rodičů

Od minulého pátku se k očkování už zaregistrovalo přes 290 tisíc lidí ze skupiny od 16 do 29 let. Ve věkové skupině 16 až 17 let je jich v Česku kolem dvou set tisíc. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly se do pondělního podvečera k očkování přihlásilo 80 tisíc lidí ve skupině 16 až 19 let. Kolik z nich je už plnoletých, se sice neví, ale dá se předpokládat, že mezi registrovanými jsou již tisíce 16letých a 17letých.