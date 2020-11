Nemocnicím pomůže z nejhoršího 400 vojáků

Ministerstvo zdravotnictví pomoc vítá. „Mohli by během příštích 14 dnů významně pomoci sestrám v nemocnicím, kde je stav nejhorší,“ řekl vedoucí Klinické skupiny covid Vladimír Černý. Armáda již dlouho pomáhá v zasažených domovech seniorů a v dalších sociálních zařízeních. Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové je nasazeno přes 300 vojáků v 29 zařízeních.

Vojenští zdravotníci by v případě nouze obsluhovali i polní nemocnici pro 500 pacientů v pražských Letňanech. Podle armády by nemocnici udrželo v chodu 200 zdravotníků. Polovinu dokáže zajistit armáda, která by lékaře a sestry stáhla z vojenských i civilních nemocnic, kde dnes slouží.