Nemocnice volají kolegy na pomoc

Některé kraje s pomocí vyčkávají, jiné, jako třeba Středočeský nebo Pardubický kraj, kde jsou nemocnice zahlcené pacienty s covidem-19, chtějí ambulantní specialisty povolat hned.

Většina velkých středočeských nemocnic v průběhu čtvrtka vyhlásila stav hromadného postižení osob, čímž dávají najevo, že se nedokážou postarat o pacienty jako v normálním stavu a musejí vybírat podle priorit. Jsou na hraně s nedostatkem personálu.

Už vědí, kolik jich potřebují

Plošný stav postižení ale kraj ve čtvrtek nevyhlásil. „Určitě budeme ambulantní specialisty povolávat,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Osloveny budou i zdravotní školy a lázeňské domy, v nichž pracují zdravotní sestry.

Podle hejtmanství bylo ve středu ve středočeských nemocnicích 768 pacientů s koronavirem, z toho 156 ve vážném stavu. Ke stavu hromadného postižení se zatím přihlásilo osm středočeských nemocnic, a to Benešov, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Nymburk, Příbram a Rakovník.

Už ve čtvrtek odpoledne bylo jasné, kolik zdravotníků bude Karlovarský kraj na výpomoc potřebovat – 80 zdravotních sester a 35 lékařů.

„Poslali jsme výzvu na všechna zdravotnická zařízení, která mají v souladu s usnesením vlády zaslat na kraje seznam zdravotníků, kterým může být nařízena pracovní povinnost,“ řekl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) s tím, že krajský úřad pro tyto účely obratem vytvořil online formulář, kam zapíšou jednotlivé osoby.

„Ve výzvě zároveň informujeme, že zdravotníci mohou do nemocnic nastoupit dobrovolně, a velmi rádi dáme přednost dobrovolnosti před nařizováním pracovních povinností,“ konstatoval Kulhánek. „Dále zařízení informujeme, že pokud nezašlou seznamy zaměstnanců, které můžeme oslovit, tak kraj určí, odkud zdravotníky povolá,“ dodal hejtman Kulhánek.

„Po čem voláme měsíce, pomalu nastává,“ přivítal na Facebooku rozhodnutí vlády povolat zdravotníky z ambulancí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že kraj chce jít cestou dohody s oslovenými ambulantními specialisty.

„Pokud se domluvíme, tak jim následně uložíme pracovní povinnost, aby měli nárok na náhradu za uzavřenou ambulanci ze zdravotního pojištění. První skupinou, která bude oslovena, jsou lékaři s takzvanými souběhy. Jsou to ti, kteří pracují v nemocnicích a zároveň vykonávají svoji praxi jako ambulantní specialisté. Jsou to lidé, kteří mají zkušenost z nemocnice,“ vysvětlil hejtman.

„Nutnost povolat do nemocnic další lékaře či nelékařské pracovníky ve zdravotnictví aktuálně opakovaně vyhodnocujeme. Ředitelé našich nemocnic připraví požadavky, kolik lékařů a sester v dalším období by případně na výpomoc a na jakých odděleních potřebovali. Na základě toho budeme jednat s poskytovateli zdravotnických služeb v regionu,“ uvedl hradecký hejtman Martin Červíček (ODS) s vysvětlením, že by ambulantní lékaře povolali zejména v případě, kdy by se epidemická situace v kraji zhoršila.

Nechtějí nikoho nutit

Zlínský kraj zatím vyhlašovat pracovní povinnost směrem k pomoci zdravotnického personálu soukromých ambulancí v nemocnicích s covidovými centry nebude. Na východě Moravy k tomu podle hejtmana Radima Holiše (ANO) není důvod. „Zatím spíše žádáme, jde o prosbu týkající se případné pomoci na bázi dobrovolnosti. Pokud by se ale čísla v našem kraji zhoršila, tak budu tyto pracovní povinnosti vypisovat dle potřeb nemocnic,“ sdělil Právu hejtman.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) by dal při povolávání lékařů přednost celostátní akci. „Pomoc ambulantních specialistů potřebujeme. Jednali jsme o tom s dalšími hejtmany v rámci Asociace krajů kvůli jednotnému postupu. Cílem je, aby pracovní povinnost ambulantním specialistům vydala co nejdřív vláda. Jihomoravský kraj samozřejmě může pracovní povinnost nařídit i bez vlády, ale bylo by to velmi neefektivní, na vlastní náklady, a tudíž je nutný společný postup v celém Česku,“ prohlásil hejtman.

„Možnost povolat ambulantní specialisty do přetížených nemocnic vítám. Samotné rozhodnutí ale musí být citlivé a nejlépe na základě rozumné dohody s daným lékařem,“ reagoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Dodal, že zatím v Moravskoslezském kraji není problém s personálním zajištěním péče o pacienty v nemocnicích tak palčivý.

Ani Jihočeský kraj není zatím v situaci, kdy by musel povolávat ambulantní lékaře do nemocnic. Právu to řekl hejtman Martin Kuba (ODS) s tím, že ambulantní lékaře povolá na pomoc v případě, že dojde k dalšímu zvýšení počtu pacientů.