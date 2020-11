Německo prodlouží přísná omezení do 20. prosince

Přes vánoční svátky od 23. prosince až do Nového roku zmírní Německo režim pro setkávání rodin, sejít se tak bude moci až deset lidí z více domácností, řekla kancléřka. Aktuálně je limit stanoven na deset lidí z nejvýše dvou domácností. Děti do 14 let do tohoto limitu započítávány nejsou.