Nedostatkový Remdesivir v Česku dostane každá nemocnice, která si řekne

„Nám se především podařilo dosáhnout cíle, který jsme si jako hlavní stanovili. Každý týden vozíme novou dodávku léku do dvou nemocnic, respektive lékáren. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v Brně u sv. Anny. Odtud si může každé zdravotnické zařízení zaslat e-žádanku a lék obdržet,“ řekl Právu Pavel Březina, manažer americké společnosti Gilead Sciences, která remdesivir vyrábí.

„Už se to tedy netýká jen původně vybraných čtyř nemocnic. Dostane se ke každému pacientovi, jehož stav je závažný v důsledku onemocnění covid-19. Přesto, že globálně je stále nedostatek tohoto experimentálního léku, dovážíme ho do Česka pravidelně,“ poznamenal.

„Pokud vše poběží, jak má, a podmínečnou registraci pro remdesivir od Evropské komise dostaneme, bude následovat několik dalších důležitých kroků; dokumentace a indikace, tedy kdo bude moci lék dostat a kdo ho bude předepisovat, zda jednotliví lékaři. To nyní těžko říct. Další otázkou je obal a příbalový leták. Jestli bude nejprve jen v angličtině, později v českém jazyce. Následující krok bude úhrada. Může trvat ještě několik měsíců, než dojde k dohodě a lék bude takto volně na trhu k dispozici,“ upozornil Březina.

„Aby bylo možné lépe popsat účinnost a bezpečnost remdesiviru, musí společnost Gilead do srpna 2020 předložit EMA další údaje o kvalitě přípravku a do prosince 2020 pak závěrečné zprávy z klinických hodnocení. Tyto zprávy o bezpečnosti by měly být výboru předkládány každý měsíc a hodnoceny i po uvedení remdesiviru na trh,“ vysvětlila následující kroky EMA mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.