Naočkovaní Slováci mají při cestování zatím smůlu. Mezinárodní covidový pas zatím země nevydává

„V době pandemie mě to moc nezajímalo, stejně se nedalo nikam cestovat. Jenže teď se turistické destinace postupně otevírají a my nemáme v rukou žádný očkovací průkaz,“ kroutí hlavou Slavo z Trnavy. Evropský green pas bude k dispozici nejdříve v polovině června a do té doby to mají Slováci s cestováním velmi nejisté.