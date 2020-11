Nakaženým seniorům pomáhají i studentky z Plzně

Jednadvacetileté studentky nastoupily do domova v rámci pracovní povinnosti. „Vstáváme před pátou, pak cesta do Liblína, kde nás čeká osm hodin v ochranných oblecích a s rouškami a respirátory. To je na tom asi to nejnáročnější,“ vypověděly studentky oboru sociální práce.

Obě se ale shodují, že nejtěžší to je teď pro klienty domova. „Nemohou se vídat se svými blízkými přímo a volání po skypu to prostě nenahradí. Je na nich poznat, že jsou zkroušení. Občas je těžké si s nimi rozumět kvůli rouškám a respirátorům.

Klíčem ke zvládnutí takto náročné práce je podle nich naučit se netahat si ji domů. „Tohle je pro nás dobrá lekce do budoucna, ale teď je to rozhodně velká výzva,“ shodly se.

V liblínském domově pracují i další spolužáci a spolužačky z jejich třídy. Ostatně teď někde vypomáhá celá jejich třída. „Všichni fungují tak jako my. Škola na to navíc bere ohled. Ví, že jsme v práci, a snaží se nám vycházet vstříc, co to jde. Je to náročné, ale není toho zas tolik, aby se nám to sypalo na hlavu.“