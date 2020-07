Nakažený mladík popsal, jak to bylo v Techtle Mechtle

Mladá žena, která v pražském klubu Techtle Mechtle nakazila koronavirem desítky návštěvníků, přišla 11. července do klubu nachlazená a s bolestmi hlavy. Novinkám to řekl mladík, který v klubu toho večera byl. Podle původních informací přitom neměla mít žádné příznaky. To však mladík, který si přál zůstat v anonymitě, vyvrací.