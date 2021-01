Na Slovensku prodloužili zákaz vycházení. A budou opět hromadně testovat

Přesně týden trvalo slovenské vládní koalici, aby se dokázala domluvit na dalším plošném testování obyvatel na covid-19 antigenními testy. Odstartovat by mělo v pondělí, bez negativního výsledku testu lidé od 27. ledna nebudou moci v zemi například jezdit do práce. Do 7. února pak vláda prodloužila stávající zákaz vycházení.