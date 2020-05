Na ledoborci v Arktidě se vymění posádka, omezení společenského kontaktu na lodi neplatí

Vědci nechali na začátku expedice ledoborec zamrznout do kry, s níž driftoval (nechal se unášet proudem – pozn. red.) arktickou oblastí.

Podle jednoho z polárníků na palubě by však pandemie mohla v konečném důsledku vést i k většímu zájmu o poznání ohledně změn klimatu u veřejnosti.

Severní pól bude do roku 2050 v létě úplně bez ledu

Severní pól bude do roku 2050 v létě úplně bez ledu Věda a školy

„Každý se teď dívá na nové modely, jak se to (koronavirus) šíří,“ doplnil Matthew Shupe z Univerzity v Coloradu v USA, který se na loď chystá. „Možná by to mohlo skutečně přimět více lidí k lepšímu porozumění klimatickým problémům,“ věří.