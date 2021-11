Na covidovém mejdanu v Itálii si úmyslně předávali nákazu. Jeden účastník zemřel, tři jsou na JIP

Franzoni dodal, že policie už zahájila vyšetřování. Motivaci účastníků podobných mejdanů prozradil serveru Il Dolomiti. Proděláním nemoci totiž získají zelený pas, který jsou zaměstnanci povinni nosit do práce. Kdo se jím neprokáže, tomu hrozí pokuta v rozmezí v přepočtu od 15 300 až do 38 400 korun.

Franzoni připomněl, že minimálně do konce letošního roku je úmyslné šíření koronaviru v Itálii trestným činem, a to na základě výjimečného stavu, který je v platnosti a má trvat právě přinejmenším do 31. prosince. „Covid-19 má navíc dlouhodobé následky a v nemocnicích mohou skončit i mladí lidé,“ upozornil Franzoni.