Na COVID ošetřovné pro OSVČ bude mít MPO skoro půl miliardy

Na rozdíl od jarních výzev není na podzim možné souběžné čerpání ošetřovného a kompenzačního bonusu, který připravilo ministerstvo financí. Počet žadatelů bude proti jaru menší i kvůli snížení hranice věku dítěte, na které lze o příspěvek žádat, a to z 13 na deset let.

Další snížení počtu žadatelů se v souvislosti s postupným návratem žáků do škol očekává v listopadu, kdy by ošetřovné mělo mít zájem čerpat 25 000 živnostníků. V propočtu ovšem MPO zohlednilo fakt, že proti říjnu budou mít někteří žadatelé nárok získat ošetřovné za celý měsíc. Podle resortu zároveň není možné vyloučit, že v závislosti na vývoji epidemické situace se nebudou muset školy znovu zavřít.

Havlíček: Rozvolněním vracíme do Česka život

Havlíček: Rozvolněním vracíme do Česka život Koronavirus

Živnostníkům byla schválena podpora 400 korun na den. Dotace se vztahuje na období od 14. října, kdy musely školy s výjimkou mateřských zavést výuku na dálku. Ošetřovné se nevyplácí za 29. a 30. října, kdy byly podzimní prázdniny. Za říjen tak mohou OSVČ dostat až 6400 korun. O ošetřovné za říjen mohou žádat do 9. prosince.

Za běžných okolností mají na ošetřovné nárok jen zaměstnanci, a to na děti do deseti let a na devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ji mohou pobírat až 16 dnů. Z nemocenského pojištění se poskytuje 60 procent základu výdělku. Prezident Miloš Zeman na konci října podepsal zákon, podle kterého bude zaměstnancům za období uzavření škol náležet 70 procent denního vyměřovacího základu, při plném úvazku nejméně 400 korun za den. V případě částečného úvazku se částka bude příslušně krátit.