Na „blešáku“ bylo živo. Možná naposledy

Na jaře už to ostatně zažil. „V tom případě musíme dostat kompenzaci,“ spoléhá na finanční pomoc státu. „Na jaře nám ty dva měsíce taky zaplatili,“ podotýká.

Voláme na hygienu, město, živnosťák a ptáme se, co máme udělat Roman Cileček, ředitel trhů u Elektry

Poněkud gumově vyhlížející brýle, které mi podal, kupodivu fungují, přitom stojí zlomek toho, co jsem zaplatil za ty svoje z oční optiky. „Na nouzové použití. Abyste mohl dojet autem do práce, když se vám vaše rozbijou,“ láká mě ke koupi.

„Jen řekni, kolik nehod už kvůli těm brejlím bylo,“ s úsměvem ho popíchne Jiří Hrych z vedlejšího stánku a vmísí se do diskuse. „Ne že by dnes přišlo o tolik lidí méně, ale nervózní atmosféra cítit je. Ubyli cizinci, dneska to maří i počasí,“ říká prodejce, který kolemjdoucím nabízí nože a drobné nářadí.

Na bleších trzích, které se do ulice u Elektry přesunuly před čtyřmi lety od stanice metra Kolbenova, je asi šest stovek stanovišť. Prodejci, kteří přijdou jednorázově, například rozprodat vyklizenou půdu, jsou v menšině. Zákazníci tu spíš natrefí na stále stejné tváře, pro které je stánkový prodej obživou. Tak jako pro Mikyho. „Z ničeho jiného žít nemůžu. Nemám z čeho,“ obává se zavření.

Zboží o metr dál

Venkovní farmářské či bleší trhy vyvázly z posledních nařízení ministerstva zdravotnictví ještě docela dobře. Splnit musejí dvě podmínky: zajistit nejméně dvoumetrové odstupy mezi stánky či stolky a ke každému prodejnímu místu umístit dezinfekční prostředky.

„Dalo se to vyřešit,“ souhlasí ředitel provozu bleších trhů u Elektry Roman Cileček. „Každý prodejce si šoupl zboží metr od kraje svého stanoviště, čímž vznikla dvoumetrová proluka. Spoustu dezinfekcí jsme rozdali. A kdo nemá, půjčíme mu ji. Ráno jsem trhy prošel a u každého stánku byla.“

Přesto mu nejistota minulého týdne připravila podle jeho slov spoustu starostí a zbytečné práce. „Voláme na hygienu, město, živnosťák a ptáme se, co máme udělat, kde to najdeme napsané. Každý vám řekne, jak by to mělo být, ale jen podle jeho názoru. Dneska jsem na place poslouchal dva chlapy, kteří se chytli: Jak to, že nemáš roušku? Ale vždyť jsem venku. Tam taky musí být! Ale nemusí!“

Když se ředitele provozu zeptám, kolikrát za uplynulý týden zodpovídal dotaz, zda se trhy uskuteční, nejdřív se hlasitě rozesměje. „Počítal jsem to v pátek mezi půl druhou odpoledne a přibližně půl šestou večer. Za tu dobu jsem měl 267 telefonátů a dostal 124 esemesek.“

Nehledě na počasí nebo covid, dorazily do vysočanského „blešáku“ opět davy milovníků drobných nákupů. „Přičítám to jejich obavám, že příště už bude zavřeno, tak si chtějí ještě rychle nakoupit. Prodejců je sice méně než jindy, ale to je tím, že hodně hlídají počasí. Pokud prodávají obrazy nebo elektroniku, tak v dešti nepřijedou,“ ví ze zkušenosti Cileček.

Seženete vše. A levně

„Máte tkaničky?“ ptá se u Mikyho stánku muž, který se mi představí jako Robert. Doprovází ho manželka a tahají už dvě plné igelitky.

„Visí nad vámi,“ upozorní ho prodejce.

„Sháním trenýrky a taky síťku na rybičky do akvária,“ svěřuje se Robert, který podle svých slov navštěvuje trhy skoro každý víkend. „Je tady všechno možné a levně,“ pochvaluje si.