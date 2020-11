Muž se infikoval čtyřikrát, poslední nápor nemoci nepřežil

Případ, o němž informoval New England Journal of Medicine, tak potvrdil varování zdravotníků, že zejména lidé se sníženou imunitou by v době koronavirové epidemie měli vycházet z domu jen v nejnutnějších případech. Zmíněný pacient trpěl tzv. antifosfolipidovým syndromem (APS), což je autoimunní porucha, která se projevuje uzávěry tepen a žil.