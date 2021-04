Muž měl dost čekání na vakcínu v Německu, odjel se naočkovat do Moskvy

Pokud by se spoléhal na německou vládu, očkování proti koronaviru by se 43letý Stefan Heilemann ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko dočkal až na podzim roku 2023. Rozhodl se proto jednat a vyrazil do Ruska, kde si nechal aplikovat ruskou vakcínu Sputnik V, píše server týdeníku Focus. Není ale jediný, kdo hledá cesty, jak získat očkování, když v zemích EU se vakcín nedostává.