Mutaci mí zaznamenali o prázdninách i v Česku

„I my v ČR máme jeden záchyt z července tohoto roku. Šlo o cizince, příjezd z Kolumbie, bez dalšího přenosu nákazy,“ reagovala Čechová na dotaz redakce Novinek.

WHO varuje před mutací mí, objevila se i na Slovensku

Podle Čechové ale není zatím důvod k znepokojení. „Incidence v Kolumbii stále stoupá, ale celosvětově je na ústupu a ani prediktivní modely zatím nenaznačují, že by mí měla obstát v konkurenci s deltou,“ dodala Čechová.

Mutaci mí aktuálně zkoumá WHO. Vir totiž vykazuje vlastnosti, které by mu mohly umožnit vyhýbat se přirozené či získané imunitě. Tím by proti této variantě byly méně účinné vakcíny.