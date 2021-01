Michálek se přel s Blatným o počty mrtvých s covidem

„Pokud jde o počet úmrtí, tak Česká republika s 15 osobami za den na sto tisíc obyvatel je na tom podobně jako Slovensko. Umírá nám denně na covid třikrát víc lidí než v Rakousku a dvakrát víc lidí než v Polsku. A o třetinu víc lidí umírá než v Německu,“ řekl Michálek.

„Takže pokud jde o počet úmrtí, tak situace je rozhodně velmi špatná ve srovnání s ostatními sousedními státy. A blížíme se k těm nejhorším státům, což jsou Portugalsko a Británie,“ uvedl.

Blatný označil jeho slova za nedorozumění, každá země podle něj zachází s daty jinak.

„Když by se podíval člověk na vedlejší data z té stejné stránky, tak zjistí, že k 19. lednu má Německo na svých 83 milionu obyvatel hlášeno 1700 mrtvých denně. To znamená, kdybych to přepočítal na počet lidí v ČR, tak u nás by muselo za ten den zemřít 204 lidí. Nezemřelo jich 204,“ řekl Blatný. Úmrtí na covid-19 se pohybují v průměru kolem 150 denně.

„A to ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak. My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid, jako člověka, který zemřel na covid, tak ten den máme kolem 150 mrtvých,“ řekl Blatný.

Příklad s autonehodou je nadsazený, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek Právu nedávno řekl, že takových případů byly maximálně jednotky. Nicméně asi deset procent úmrtí, která jsou hlášena s covidem, zemřelo ve skutečnosti z jiných příčin, jen přitom byli pozitivní. S covidem už v ČR zemřelo 14 973 lidí.

Loni zemřelo víc seniorů než běžně

„Německo v současné době má výrazně vyšší smrtnost než Česká republika. A jestliže tyto dva parametry dáte do korelace, tak kde se jim proboha ti mrtví berou, jestliže nemají žádné nově nakažené? To je jenom důkaz toho, že v Evropě není nastaven žádný standard, jak to vykazovat,“ řekl Blatný. „Každý si to vykazuje jinak a ti, kdo to vykazují poctivě, jsou na tom hůř,“ argumentoval ministr.

Covid-19 ale smrtnost v ČR zvedl podle aktuálních dat Českého statistického úřadu. Za prvních 50 týdnů loňského roku zemřelo v Česku o 14 procent více lidí, než je průměr za stejné období z let 2015 až 2019. Nejvýraznější nárůst počtu úmrtí byl ve věkové kategorii 75 až 84 let, ve které zemřelo zhruba o pětinu více lidí, než je průměr z předchozích pěti roků. Naopak výrazně podprůměrná byla úmrtnost u dětí do 15 let.

Příčinu zvýšené úmrtnosti statistici neuvádí, je ale zřejmé, že za ni z podstatné části může epidemie covidu-19. Podle údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo v Česku do konce 50. kalendářního týdne 9840 lidí, kteří byli zároveň pozitivní na covid.