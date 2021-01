Maturity budou letos lehčí

U maturitních zkoušek se letos podobně jako loni zruší písemné práce z povinné češtiny a cizích jazyků. Ústní zkoušky ve školách zůstanou povinné. Didaktické testy se na jaře budou konat v plánovaných termínech. Období školních maturit se prodlouží do 25. června, pro praktické zkoušky do 27. srpna. Ve čtvrtek to oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO).