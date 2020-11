S koronavirem je nutné bojovat jako kdysi s komunisty, řekl Matovič

Do Vánoc chce Slovensko snížit denní přírůstek nakažených na přibližně 500 lidí. Školy by mohly začít fungovat v plném rozsahu od 7. ledna 2021. Momentálně chodí do škol jen žáci prvního stupně základních škol. Restaurace by se mohly otevřít v případě poklesu počtu nakažených pod 750 lidí denně.