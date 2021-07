Maďar: Odmítačům vakcín by stát neměl platit přístup k jejich volnočasovým aktivitám

„Jde o to, aby lidé bezdůvodně neodmítali vakcíny poskytnuté bezplatně státem a na druhé straně kvůli tomu neodčerpávali finance státu, tedy nás všech, na testy potřebné pro jejich volnočasové aktivity, například dovolené, nebo pro využití služeb či účast na hromadných akcích," vysvětlil pro ČTK Maďar.

Pro některé skupiny by ale podle Maďara měly testy hrazené ze zdravotního pojištění zůstat. Jde o lidi, kteří se očkovat nemohou, například kvůli objektivní medicínské kontraindikaci, nebo děti do 12 let. S tím podle Vojtěcha počítá i ministerstvo zdravotnictví.