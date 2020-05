Léto začíná, ale slibované poukazy na dovolenou jsou v nedohlednu

Opatření by podle ministerstva mělo pomoci domácím podnikatelům, kteří působí v cestovním ruchu, zmírnit dopady pandemie. Zástupcům firem, z nichž celá řada se teď potýká s velkými hospodářskými problémy, se ale nelíbilo, že by na dovolenkové vouchery měli v této situaci přispívat i zaměstnavatelé, takže MMR hledá jiné řešení.

Původně se MMR chystalo navrhnout, že by se na digitální poukaz pro zaměstnance ve výši 10 tisíc korun složili stát, zaměstnavatel a zaměstnanec, který by za něj pořídil dovolenou v ČR. Stát by dal 4000 korun, zaměstnavatel 3000 Kč a odečetl si to z daní a zaměstnanec by si doplatil zbytek 3000 Kč, případně částku nad rámec desetitisícového poukazu.