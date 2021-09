Lékařka: Covid zdevastoval i plíce v dobré kondici

Běžně plíce váží 300 až 400 gramů, plíce covidových obětí vážily zhruba 1200 gramů, byl na nich vidět výrazný otok. Když to vidíte, už se nedivíte, že ti lidé nemohli vůbec dýchat. Na výměnu plynů zbýval strašně malý prostor.

Pitvala jsem oběti covidu stejně staré, jako jsem já, tedy kolem 35 let. Nejmladšímu bylo dokonce 24 let. Někdy byli obézní, ale pitvala jsem i těla lidí v dobré kondici, u nichž byl takový konec velmi překvapivý. A to i mě osobně vyděsilo. Jakmile tedy mohli zdravotníci na očkování, neváhali jsme ani vteřinu.