Krátký výlet a tři generace nakažených koronavirem v jedné německé rodině

Matka i babička se z nákazy koronavirem i přes těžký průběh uzdravily. Zdravý je i Stefan a jeho bratr. „Když je člověk zdravý, neuvědomuje si, že to může být během krátké chvíle úplně jinak. Člověk si ani neuvědomuje, co je to být zdravý, bere to jaksi automaticky,“ řekl.