Koronavirus se na Darkově šířil už před měsícem

Novinkám to sdělili dva pracovníci dolu, kteří si nepřáli z obav o ztrátu zaměstnání zveřejnit jméno, redakce jejich identitu zná. „Když se ta nemoc hodně rozšíří, úplně to tady zavřou a jsme bez práce, takže se to řeší různě,” říká první z nich.

Nakažení přitom nejsou jen pracovníci dolu Darkov, ale i ČSM-jih a sever a ČSA.

Na Darkově se fárá dál

OKD sice na konci května vydala prohlášení do médií, že těžba na Darkově neprobíhá, jenže ta neprobíhala už před propuknutím pandemie koronaviru. Navíc horníci kvůli údržbě fárají do dolu dál, postupuje čelba a fungují i další navazující provozy.

V jakém režimu funguje Darkov a další dva doly, kde se těží, není přesně jasné. Informace o tom, kolik lidí vlastně nyní chodí do práce, se liší. Lidé nemají přesné informace a orientují se podle toho, co pozorují kolem sebe.

„Za směnu se tu otočí nějakých padesát lidí,” říká jeden z horníků, s nímž Novinky mluvily. Druhý ale popisuje stovky aut na parkovišti.

„Důl zcela vypnout nejde, provoz se musí udržovat kvůli kontrole metanu a podobně,” vysvětluje předseda hornických odborů Rostislav Palička, proč nejsou všichni v karanténě.

Oficiální údaj se od mluvčí OKD Nadi Chattové nepodařilo získat. Po telefonu sdělila, že má právě jednání a na dotazy zaslané e-mailem nezareagovala ani po 24 hodinách.

Nakažení jezdí se zdravými do práce

Jako problematická se ukazuje také doprava, kdy horníci stále jezdí společně do práce autobusy. Po prvním plošném testování, kdy hygienici provedli více než 2500 odběrů, se někteří z nich dozvídají až u vchodu u píchaček, že jsou nakažení. „Prostě je to nepustí dál. Laboratoře jsou prý přetížené, nikdo jim to nezavolá předem, takže jedou společně s ostatními do práce a až na místě se dozvědí, že mají jít domů,” popisuje jeden z horníků.

Virus se v OKD šířil už před měsícem

Nákaza se v OKD šířila už minimálně v dubnu, tak jako se rozšířila v nedalekých dolech v Polsku. Od poloviny března kvůli nouzovému stavu v celé republice zpřísnila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje opatření a OKD zkrátilo směny a změnilo provoz ze čtyřsměnného na třísměnný. Směny byly nastaveny tak, aby se pracovníci nepotkávali. To vše ale pouze do 19. dubna.

Od toho dne opět fungovaly provozy v obvyklém režimu. 24. dubna byl potvrzen první případ nakaženého pracovníka OKD. Hornické odbory pak 30. dubna zveřejnily v regionální televizi Polar informaci o dvou nakažených pracovnících v lokalitě Darkov.

V polovině května byla testováním zjištěna nákaza u 13 pracovníků dolu, o čemž Sdružení hornických odborů informovalo prostřednictvím svého účtu na Twitteru.

Časovaná bomba

Co se týče onemocnění covid-19, horníci kvůli blízkému kontaktu při práci a kvůli vysoké fyzické zátěži patří mezi ohrožené skupiny obyvatel. „Zaměstnavatele jsme vyzvali ke zvážení omezení provozu na nejnutnější minimum již 17. března,” uvádějí odbory na svém webu.

Ačkoli bylo zřejmé, že se v OKD koronavirus šíří, a zaměstnanci dolů i zastupitelé Karviné předem upozorňovali, že v dolech OKD tiká časovaná koronavirová bomba, plošné testování začalo až 18. května. A teprve to odhalilo množství nakažených lidí.

Karvinská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová chtěla předejít tomu, aby skončila v karanténě celá Karviná. Stávající opatření považovala za nedostatečná a upozorňovala na vysoké riziko nákazy v důlních provozech hygienu, odbory a nakonec i premiéra už v druhé polovině března. Bezvýsledně. „Doteď nefunguje komunikace s OKD a jejich jednání není transparentní,” říká zastupitelka. „Na své dopisy a výzvy jsem místo odpovědí stále dostávala jen obecná konstatování, že OKD situaci konzultuje s hygienou, že přijatá opatření považujete za dostatečná a zbytek už je především o osobní odpovědnosti jednotlivců.”

Opatření měla být dříve

Že měla společnost OKD chránit své pracovníky dříve, připouští i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák: „Třeba mohla být opatření udělána dříve.”

Podle jeho informací se problém objevil až ve chvíli, kdy se 19. dubna vrátil režim směn do původního stavu. „Od té chvíle se objevily nové nákazy,“ sdělil Českému rozhlasu Vondrák a dodal, že krajská hygienická stanice to určitě bude šetřit. „Nechtěl bych tady být soudcem, protože detailně nevidím do celé situace. Na druhou stranu, jestli se to mohlo udělat lépe, tak mohlo. Ale nechci teď udílet nějaké knížecí rady.“

V celém okrese Karviná se k úterku evidovalo 459 osob s koronavirem, z nichž 112 se již uzdravilo a 3 pacienti zemřeli.