Koronavirová opatření brzdí šíření HIV. Britští vědci vidí šanci přervat řetěz nákaz

Zatím ještě nezveřejněná přesná čísla potvrdila to, co experti očekávali: poté, co byla zavedena opatření, aby lidé udržovali odstup, měli lidé méně rizikového nechráněného styku s novými partnery. To samo pomohlo snížit četnost přenosu HIV, prodloužená doba bez běžné sexuální aktivity ale nabízí i další šance při zpomalení šíření HIV.