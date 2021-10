Karanténa dětí štve rodiče a vyčerpává učitele

Pokud se ukáže nakažený spolužák ve třídě, jde do karantény celá třída. Pokud se žák nesetkal se spolužákem covid-pozitivním, protože například chyběl ve škole, může docházet do školy na zvláštní vyučování, nebo zůstat doma a účastnit se online výuky se spolužáky.

Očkování dětí ve věku 5 až 11 let? Hned tak to nebude

„Ale pokud je v karanténě méně než 50 procent dětí, tak se to bere stejně, jako by byly děti nemocné. Škola není povinná zajistit distanční výuku ve smyslu strukturovaného online připojování do hodin. Dobrý učitel však nenechá to dítě v učivu plavat, postupuje podobným způsobem, jako by bylo dítě nemocné a vytvoří pro něj asynchronní práci a tu kontroluje. Takových dětí může mít ve třídě třeba i deset,“ dodala Mazancová.