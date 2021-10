Kalifornie chce zavést povinné očkování pro školáky

Podle agentury AP se Newsom odhodlal k rozhodnějším krokům v boji proti pandemii poté, co s přehledem přestál zářijové referendum o svém odvolání. To svolali místní konzervativci, kteří nesouhlasili mimo jiné s tím, že guvernér zaváděl povinnost nosit roušky a omezoval ekonomiku ve snaze zabránit šíření viru.

Úřady budou vyhlašovat povinnost očkování pro žáky vždy v následujícím pololetí potom, co vakcíny proti covidu-19 plně schválí pro danou věkovou skupinu američtí regulátoři. Úřady dosud schválily vakcínu pro osoby starší 16 let, nyní jednají o dětech mezi 12 až 15 lety. Kalifornie hodlá požadovat vakcinaci i u dětí od pěti do 11 let, až dá vláda zelenou očkovacím látkám pro tuto věkovou skupinu.