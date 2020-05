Jižní Korea vyvíjí vlastní léky na koronavirus, jeden může mít už v srpnu

Jižní Korea se výrazně angažuje ve vývoji léků proti covid-19. Do druhé fáze klinických zkoušek se tam dostal Levovir od společnosti Bukwang. Pokud budou zkoušky úspěšné, byl by lék k dispozici už v srpnu. Do vývoje léků na covid-19 se v Jižní Koreji zapojilo i několik dalších firem, které pracují s protilátkami z plazmy vyléčených pacientů, uvedl list The Korea Times.