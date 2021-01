Jak může vláda ještě přitvrdit? Vzít lidem poslední radosti nebo omezit pohyb kolem bydliště

V nejpřísnější variantě počítá vláda s omezením pohybu kolem bydliště, zastavením provozu ve výrobních podnicích či se zákazem setkávání mimo jednu rodinu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ve středu ale také nastínil, že se bude řešit, jak může vláda zamezit hotelům na horách, aby obcházely současná opatření. Zrušit by se tak mohla například možnost ubytování přes služební cesty. To by znamenalo omezení pohybu lidí na horách a konec zimních radovánek pro mnohé.