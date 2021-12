Izrael se izoluje. Čelí páté vlně

Podle listu The Jerusalem Post má začít opatření platit od pondělní půlnoci. Na „červený seznam“ přitom bylo v posledních dnech zařazeno pět desítek zemí, a to především afrických. Z evropských států se tam již dříve ocitla například Británie, Dánsko či Francie. Do zemí ze seznamu je vstup možný jen se speciálním povolením vládního výboru. Po lidech, kteří z těchto destinací přicestují, je vyžadována sedmidenní karanténa – ať už jsou očkovaní, či ne.

Omikron udeřil také na poslance. Podle listu The Times of Israel muselo o víkendu po kontaktu s nakaženým novou variantou do karantény devět poslanců. V pátek přitom „spadl“ do izolace ze stejného důvodu expremiér a vůdce opozice Benjamin Netanjahu a asi 130 dalších lidí z Knesetu (parlamentu). Nákaza se totiž prokázala u čtyř poslanců a Netanjahuova osobního trenéra.