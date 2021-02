Italové vzali otevřené restaurace a obchody ztečí

Většina Itálie se dostala do žlutého, tedy nízkého stupně protikoronavirových opatření. O víkendu se proto mohla otevřít všechna gastronomická zařízení, mají ovšem omezenou otevírací dobu, a to do 18.00. Italové ale vzali útokem nejen restaurace a kavárny, ale po dlouhém lockdownu se vrhli do ulic. Nakupovali, popíjeli nebo se jen procházeli. Narváno v restauracích, barech ale i nákupních ulicích hlásí Miláno, Florencie, Turín, Řím a mnohá další města.