Horecký: Domovy seniorů jsou skoro bez nákazy. Díky očkování

Nejsou úplně v běžném režimu. To znamená, že to není tak, že by všude byly neomezené návštěvy, jak to známe z předcovidové doby. Je několik regionů, zejména na Moravě, kde jsou návštěvy úplně zakázány. Ale nejedná se o jejich zákaz v řádu mnoha týdnů a měsíců. Je to třeba na týden nebo na čtrnáct dnů, než v daném regionu opadne nejhorší situace.