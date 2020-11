Havlíček: Rozvolněním vracíme do Česka život

Nezastírám, že šlo o jedno z nejnáročnějších rozhodování této vlády. Obtížné to bylo hlavně v tom, jak co nejlépe skloubit požadavky na ochranu zdraví obyvatel, zvláště pak rizikových skupin na jedné straně, a potřeby zmrazené, strádající ekonomiky na straně druhé. Navíc v situaci, kdy stále panují velké epidemiologické rozdíly mezi jednotlivými regiony.

Očekávám, že zimní sezona by tak do čtrnácti dnů mohla začít

Změn je opravdu hodně. Po­dle situace, která tu byla před měsícem či třemi týdny, bych přitom nevěřil, že tak rozsáhlé rozvolnění bude ke 3. prosinci vůbec možné. S trochou nadsázky se dá říct, že čtvrtkem vracíme do Česka a do české ekonomiky život.

U poskytovatelů kadeřnických a dalších služeb jsme přihlédli ke zkušenostem z první vlny na jaře. Chtěl bych ocenit, že nám v tom vyšli vstříc i epidemiologové. A pokud jde o onu „karanténu“ pro textil a obuv, nebyla shoda na tom, jak dlouhé by to období mělo být. Pro menší obchodníky s užší nabídkou by mohl být i nemalý problém, kde toto zboží uskladnit a podobně.