Havlíček: Reagujeme stejně jako okolní státy

Počet nakažených a hospitalizovaných roste delší dobu. Nedalo se reagovat s přísnějšími opatřeními dříve? Nereaguje vláda pozdě?

Nikoliv. Reagujeme úplně stejně jako okolní země. Rakousko opatření zavedlo tento týden, Bavorsko před třemi dny a nyní se pravděpodobně – pokud to schválí – rozšíří na celé Německo. To znamená, že v tom samém týdnu, kdy je zavádějí ostatní země, tak činíme i my.

Až na výjimky lidé, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali nedávno covid, nebudou moci do restaurací, na koncerty apod. Řada z nich to vnímá jako znevýhodňování, že se jim neuznají testy. Neobáváte se žalob?

Právo nesouhlasit má kdokoliv. Ale my jsme názoru, že režim O – N (Očkování – Nemoc), to je ten, který jste popsal, je v souladu s našimi zákony a navíc jej využívá většina států ve střední Evropě.

A nebylo by přece jen lepší, kdyby se zavedlo povinné očkování?

Povinné očkování je vážný zásah do života lidí. Je k tomu navíc potřeba i zákonná změna. Proto jdeme v tuto chvíli cestou motivační, snažíme se lidi motivovat tím, že pokud někdo bude očkován, bude mít pohodlnější a jednodušší život. A když to porovnáváme s dalšími zeměmi Evropy, tak k modelu povinného očkování nesáhl až na naprosté výjimky, jako jsou určité profese, téměř nikdo.

Já musím být očkovaný nebo po covidu, když jdu do restaurace. Číšník, který mě bude obsluhovat, ale očkovaný být nemusí. Postačí mu povinně jeden test na pracovišti týdně. Není to málo u člověka, který pracuje s lidmi? Co když se otestoval v pondělí a mě bude obsluhovat v pátek?

To bychom pak už museli zavádět povinné očkování, čemuž se chceme vyhnout. Jdeme dnes systémem povinného testování na pracovištích, kde vycházíme z toho, že se potkávají stále titíž lidé, ucelená homogenní skupina. Ve službách pak musejí být očkovaní nebo po nemoci covid-19 zákazníci. Ano, nikdy to není stoprocentně spravedlivé, ale nedá se vymyslet systém, kde budou všichni spokojení a který bude ideální.

Tak se ještě zeptám kacířsky, zda má opatření smysl v okamžiku, kdy není důsledně kontrolováno jejich dodržování? Třeba já jsem byl teď na obědě v restauraci a nikdo po mně potvrzení nechtěl.

Já jsem zase byl v restauraci a tam to chtěli ještě předtím, než jsem vzal lístek do ruky. To znamená, že je to také o odpovědnosti všech aktérů. Toto je náročné období a nezvládneme ho jen restrikcemi. Je to o odpovědnosti každého jedince, každého podnikatelského subjektu. Když to nebude podnikatel kontrolovat, tak možná sám sebe připravuje o budoucí tržby, protože se bez dodržování opatření situace sama nezlepší. Což samozřejmě neznamená, že by někdo rezignoval na kontroly. Ty chodí, u podnikatelů jich proběhly desítky tisíc. A samozřejmě kontrolují se i jejich zákazníci. Hygiena bude stále chodit kontrolovat, pokud nebude zatěžována sabotážními akcemi toho typu, jakou tady rozproudil Daniel Landa (Výzva zpěvákovy iniciativy Zlatý špendlík, aby lidé zahltili hygieniky žádostmi o informace).

Restauratéři, ale i někteří provozovatelé kulturních institucí si stěžovali, že se jich nová omezení dotknou na tržbách ještě výrazněji než ta dosavadní. Máte nějaké propočty, o kolik mohou přijít?

Samozřejmě že se jich dotknou ještě více než ta současná opatření. Proto také v ten samý den odstartuje i podpora, která byla během prvních tří vln. Tam jsme podnikatelům vyplatili ať přímo, nebo nepřímo 340 miliard korun. Je pravda, že od června už žádná podpora nebyla, ale nyní ji znovu spouštíme. Dotčené obory – restaurace, hotely, fitness centra, bazény, sauny, organizátoři kulturních akcí – automaticky získají podporu, která se už osvědčila. Budou to programy Covid – Nepokryté náklady, Covid 2021 a kompenzační bonus.

To byste měli schválit v pondělí, nyní o tom ještě jednáte s podnikateli. Jakým směrem jdou jejich návrhy?

V zásadě se na většině programové podpory shodujeme. I oni jsou toho názoru, že bychom neměli vymýšlet nic nového a měli bychom opět nastartovat programy, které už s nimi byly konzultovány a které schválili. V čem se lišíme, je hranice vstupu do programu podpory. My chceme stejné podmínky jako na jaře, a to je pokles obratu o 50 procent proti běžnému předcovidovému období. To znamená roku 2019. Je to podmínka Evropské komise, že se podpora musí odvíjet podle režimu, který byl před covidem. Oni chtějí 30 procent. Chápu jejich tlak, ale stát by měl pomáhat pouze tam, kde je velký problém.

A co firmy, které začaly podnikat loni nebo letos a nemohou tedy pokles tržeb prokázat?

Tam se pokusíme najít určitý klíč. Ještě to nemáme dopodrobna, ale mělo by to být stejné jako na jaře.

A proč nebyly kompenzace, ale i další náhrady typu izolačky nebo ošetřovného schváleny dříve?

Nemůžeme přece zavádět podporu, když zde nebyla žádná omezující režimová opatření. Ta budou od pondělí, tudíž programy budou od pondělí. Podporovat můžeme tehdy, pokud omezujeme ve větší míře.

Ve firmách by se měly povinně jednou týdně testovat neočkovaní, ale i očkovaní starší šedesáti let. Ale antigenními testy, od nichž jinde stát ustupuje. Proč, když je považuje za neprůkazné?

Kdybychom zavedli povinné testování všech neočkovaných jednou týdně testy PCR, tak by se jednalo o jeden a půl milionu testů za týden. Na to nemáme kapacity ani my, ale ani okolní země. A proto třeba Německo také umožňuje certifikované samotesty.

Pokud se budou muset testovat i očkovaní starší šedesáti let: bude se to týkat i těch, kteří mají třetí dávku?

To v tuto chvíli neumím říct. Budeme o tom diskutovat.

A jaké budou kompenzace za testy pro firmy?