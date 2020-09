Hamáček: Do týdne až šest tisíc nakažených denně

Do týdne by mohlo každý den přibývat až kolem šesti tisíc nově nakažených koronavirem. Ve středu to po zasedání Ústředního krizového štábu řekl jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s odkazem na modely, které předpovídají vývoj epidemie v Česku.