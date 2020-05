Extrémní rychlost vývoje vakcíny vyvolává obavy o bezpečnost

Z téměř osmi desítek týmů, které pracují na vakcíně proti novému koronaviru, již pět z nich spustilo testování. První dobrovolnice z amerického Seattlu dostala do těla látku již 16. března, pouhých 76 dní poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) informovala o „zápalu plic s neznámým původem”, tedy o onemocnění dnes označovaném jako covid-19.