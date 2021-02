Dzurilla: Při registraci k očkování rozhoduje věk, není nutné být první

Registrace k očkování proti covidu-19, která se v sobotu otevře pro učitele a nepedagogické pracovníky, by podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly měla proběhnout bez problémů. Systém by měl vydržet i pondělní nápor, kdy se otevře pro přibližně milion seniorů nad 70 let. Závod o co nejrychlejší registraci podle Dzurilly není nutný. Přednost v očkování dostanou lidé podle věku, nikoliv času registrace.