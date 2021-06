Dotírající delta zneklidňuje Evropu

Delta dál zmutovala. Indie hlásí variantu delta plus

Delta dál zmutovala. Indie hlásí variantu delta plus Svět

V Británii je delta dominantní už nyní: představuje 99 procent všech nových nákaz. Naopak ve velké části Evropy činí její podíl zatím jen několik procent. I to ale budí neklid. Mutace se velmi rychle šíří v Portugalsku a Rusku . Případů však přibývá také v Belgii, Itálii a Německu . Tam mohla podle dostupných dat delta stát v půli června za 15 procenty všech případů koronavirové nákazy.

„Malý, leč rostoucí počet nákaz vyvolává obavy z toho, že varianta delta by mohla zastavit pokroky, jichž Unie dosáhla za poslední dva měsíce,“ shrnul stav deník The Financial Times.