Do věznic nesmějí návštěvy, covid mají hlavně dozorci

Od čtvrtka až do 13. února je platný dočasný zákaz návštěv v českých věznicích, o kterém ve středu rozhodla vláda. Ta chce tímto udržet nynější situaci, kdy i přes rekordní čísla počtu nakažených nemocí covid-19 v ČR se to zatím téměř neprojevuje u odsouzených a vazebně stíhaných lidí. Naopak koronavirus se nevyhnul dozorcům a dalším zaměstnancům Vězeňské služby ČR (VS), kde počet nakažených každým dnem stoupá.