Do Brna dorazili britští zdravotníci, budou pomáhat s covidem

Ve čtvrtek před polednem dorazila do brněnské Vojenské nemocnice šestice britských zdravotníků, která pomůže českým kolegům zvládat obtížnou situaci kolem epidemie koronaviru. Přímo do služby by měli Britové nastoupit v pátek.