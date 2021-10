Díky vakcíně je jen 300 nakažených zdravotníků

Jako pozitivní příklad země s vysokou proočkovaností jste uvedl Portugalsko. Co udělali lépe?

Portugalci jsou v tuto chvíli v populaci 18+ naočkovaní z 90 procent, což je úplně neuvěřitelné. Je to o zhruba 25 procentních bodů víc než u nás. Tam je interakce očkovaného s neočkovaným vzácnost. Když si vezmete, že vakcína násobně snižuje riziko těžkého průběhu, tak bychom teď v podzimních měsících měli vidět jen mírný nárůst hospitalizací, který je zvládnutelný jako při chřipce. Nechci to zlehčovat, ale bude to mít tendenci po čtyřech pěti týdnech klesat a bude po epidemii.

Kde je podle vás hranice zatížení intenzivní péče v nemocnicích?

Bude to někde kolem 600 pacientů na JIP na celou republiku, což už budou alarmující čísla. Zvlášť kdyby polovina z tohoto podílu byla na umělé plicní ventilaci. Teď máme zhruba 160 pacientů na JIP, z nichž polovina je hlášená s vysoce intenzivní péčí. Kdyby to narostlo k šesti stovkám v celé zemi, tak dobrá polovina regionů bude mít velké problémy. Lůžkový fond navíc není rovnoměrný.

Řeší se už, že by se někde musela omezovat péče?

V nejvíce zasažených regionech se to vážně diskutuje. Extrémně rizikové je, pokud se obsazenost JIP kvůli covidu dostane nad 20 procent z celkové funkční kapacity.

To je situace, kdy to začíná tlačit na plánovanou péči. Krajští koordinátoři říkají, že k omezení péče začne docházet, když se dostane nad 30 procent celkové kapacity. Je to číslo, které je v čase proměnlivé.

Teď nám významně méně hrozí nákazy u zdravotnických pracovníků. Očkování to drží při zemi dramaticky. Loni touto dobou jsme měli tisíce nakažených zdravotnických pracovníků, teď máme asi dvě stě až tři sta. Tuhle vlnu už nezastavíme, ta už doběhne v populaci. Zatím to ale vakcinace z mého pohledu neuvěřitelně drží.

Kdy začnou počty klesat? Zmiňoval jste, že nejpozději koncem roku by se měla křivka lámat.

Je jistota, že budou nárůsty tři týdny. Ono to pak dosáhne jakéhosi stropu, nezlomí se to hned. Začne klesat relativní pozitivita testů i počty symptomatických onemocnění. Od té chvíle během nějakých dvou týdnů dojde i k prudšímu poklesu zátěže nemocnic. Kdy to bude, to nevím.

Ti, které vidíme v populaci teď, se nakazili před deseti dny. Pokud by se udržel současný trend, tak se určitě můžeme dostat na 9000 nakažených. V tuto chvíli je evidentní, že epidemie sílí. Neumím z dat vyloučit nějakou rizikovou eskalaci.

V nemocnicích přibývají i senioři nad 65 let, mnohdy mají další onemocnění. Ukazuje to na klesající ochranu po očkování?

Jednoznačně vidíme vyprchávání ochrany, a to zejména proti nákaze. Tam už ten ochranný efekt u lidí 65+ je teď asi pětašedesát procent. V srpnu byl 80 procent. Je to výzva ke třetí, posilující dávce. Pořád je tam ale vidět ochrana proti těžkému průběhu. To se nevylučuje s tím, že poroste počet hospitalizovaných. Kdyby nebylo vakcinace, tak by rostl čtyřikrát víc.

Opakovaně zní, že je potřeba doočkovat asi 400 tisíc seniorů. To číslo se příliš nemění. Není to tak, že tito lidé očkovaní být nechtějí?

Týdně to klesá o dva tisíce, takže není pravda, že se to nemění. Je to jejich právo a já je nebudu soudit. Jediné, co mohu, je prosit. A nejen kvůli nim samotným, ale i lidem okolo. Pokud by došlo k vážnějšímu průrazu do té komunity a dramaticky narostly hospitalizace, tak pak ta péče bude omezená pro celou společnost.