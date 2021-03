Covidem onemocněly kočky v pražské zoo

Podle kurátora savců Pavla Brandla samec Richard od skupiny goril v pražské zoo oddělený nebude. Podle něj by rozdělení skupiny vedlo k enormnímu stresu u zvířat, což by mohlo mít vliv na průběh nemoci. Vzhledem k tomu, že se Richard nakazil zhruba před týdnem, tak se podle Brandla virus ve skupině goril chovaných v trojské zoo už šířil.

Podle ředitele zoo se od pátku 26. února zdravotní stav lvů Jamvana a Suchiho i gorily Richarda zlepšil. I předtím byly u těchto zvířat příznaky nemoci mírné. Covid-19 se u lvů projevoval rýmou a pokašláváním, u Richarda nechutenstvím a únavou. Většině z nakažených zvířat nyní podávají antipyretika a vitamín C, samec kočky krátkouché Suchi se léčí antibiotiky a lékem ivermektin.

Nákaza se u lvů a gorilího samce potvrdila ve čtvrtek 25. února na základě testování z trusu zvířat. Testy se prováděly kvůli příznakům nemoci u zvířat, která se pravděpodobně nakazila od chovatelů. „Tento postup i nejpravděpodobnější způsob přenosu byl shodný s tím, co je známo z jiných významných zoo - Bronx Zoo, Zoo Barcelona, San Diego. S pracovníky těchto zoologických zahrad jsou kolegové v kontaktu,” doplnil Bobek.

Zoologické zahrady jsou vládním nařízením uzavřené od 18. prosince. Na jaře byly zoo uzavřené od 13. března do 27. dubna a na podzim od 9. října do 2. prosince, další dny byla návštěvnost omezená například limitovaným počtem osob v areálu zoo nebo zákazem vstupu veřejnosti do pavilonů.