Covid pasy by mohly být už v květnu

EU s tím souhlasí, technické zpracování odhaduje na tři měsíce. Řecko a Kypr už očkovací pasy akceptovaly. Česko by podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) tento nástroj mohlo uvést v život v květnu.

Evropská komise bude mít návrh očkovacího pasu do 17. března Tomáš Petříček

„Evropská komise bude mít návrh do 17. března. Použití očkovacího pasu by tedy skutečně mohlo být otázkou května. Chceme každopádně funkční řešení pro letní cestování. Ideální by bylo, aby šlo o společný celounijní postup a měli jsme tak stejná pravidla pro všechny,“ sdělil Právu ministr zahraničí.

„Covid pas by měl fungovat digitálně a mohli bychom v něm mít kromě očkování i potvrzení o testech. Samozřejmě za předpokladu bezpečného sdílení dat. Vznikl by tak nástroj, který usnadní cestování v rámci EU, a to i za příbuznými nebo na zahraniční pracovní jednání,“ dodal ministr.

Do praxe už uvedl obdobu očkovacích pasů například Izrael, který vede celosvětové tabulky v proočkovanosti anticovidovou vakcínou svých obyvatel. „Už má systém takzvané digitální zelené karty a očkovaným Izraelcům chce na základě toho povolovat cestování Řecko. Kypr se podobně staví k cestování očkovaných Britů. Tam se můžeme inspirovat,“ upozornil Tomáš Petříček.

Všichni šéfové členských zemí Evropské unie se už na konci února shodli na tom, že potřebují digitální osvědčení o vakcinaci. Podle německé kancléřky Angely Merkelové by to jednak mělo umožnit cestování v rámci Unie a zároveň by to mohlo umést cestičku i cestování ze třetích zemí do Evropy.

Nakazí i očkovaný

Taková možnost ale nebude k dispozici ihned. Podle Merkelové by Evropské komisi mohlo trvat tři měsíce, než instituce vyřeší její technickou stránku.

Zatímco jih Evropy se ke covidovým pasům upíná s nadějí, sever kontinentu váhá. Státy jako například Řecko, Itálie a Španělsko, které jsou velmi závislé na turismu, věří tomu, že by digitální certifikát o vakcinaci usnadnil cestování leteckou dopravou.

Naopak severské země se zdráhají. Podle německé stanice Deutsche Welle je to vedle otázek diskriminace těch, kteří na pas nedosáhnou, i kvůli tomu, že očkovaný člověk může covid-19 i nadále přenášet.

Právě na to upozornil profesor Omar Šerý, molekulární biolog, který na svém twitterovém účtu zveřejnil studii odborníků z fakultní nemocnice v Madridu, která upozorňuje na riziko přenosu covidu-19 jak očkovanými, tak i těmi, kteří si nemocí už prošli.

„Španělská studie potvrdila, že protilátky nezamezí vylučování infekčních virů z dýchacích cest. Očkovaní ani ti, kteří prodělali covid-19, nejsou pro své okolí bezpeční a očkovací pasy pro přechod hranic jsou nesmyslné,“ napsal Šerý.