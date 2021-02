Co může následovat, když padne nouzový stav

Při neprodloužení nouzového stavu by pravděpodobně musely skončit tvrdé plošné zákazy, shodují se oslovení právníci. I přesto však vládě zůstanou méně razantní nástroje, kterými může na epidemii onemocnění covid-19 reagovat.

Kdo nepodpoří nouzový stav, je zodpovědný za mrtvé, řekl Babiš. Opozice to odmítá

To, že na základě paragrafu 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož prostřednictvím nyní resort zdravotnictví nařizuje za určitých podmínek nosit roušky, nelze vyhlásit plošné zákazy, přiznal už v listopadu ministr Jan Blatný (za ANO), když ve Sněmovně hájil prodloužení nouzového stavu.

„Pokud bude platit to, co ministr Blatný tvrdil na podzim, tak tato plošná opatření nebude moci dělat,“ připomíná Wintr dřívější argumentaci ministerstva zdravotnictví.

Školy by mohly být zavřené i bez nouzového stavu, tvrdí ministerstvo

Advokát se specializací na zdravotní právo Ondřej Dostál, z jehož popudu soud zrušil na jaře některá opatření, upozorňuje, že i bez nouzového stavu může vláda život v zemi omezit různými zákony napříč resorty. „Analýza, která by tvrdila, že s koncem nouzového stavu nastane úplné volno, je nepřesná a nepravdivá,“ sdělil Právu.

„Jsou zde pravomoci ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Není to tak, že by ministerstvo nemohlo dělat nic,“ míní. „Poměrně nemalé pravomoci mají krajské hygienické stanice. S tím se dá pracovat zejména na regionální úrovni,“ připomíná.

Omezit školní docházku by pak bylo možné podle něj i na základě školského zákona. A často zmiňovaný problém, který v souvislosti s koncem nouzového stavu zdůrazňují vládní politici, tedy nasazení armády v nemocnicích a so­ciálních zařízeních, by mohl řešit zákon o ozbrojených složkách. Ten podle Dostála uvádí, že o pomoc armády mohou žádat starostové a hejtmani.

Už samotný zákon o ochraně veřejného zdraví, podle nějž v případě epidemií postupuje resort zdravotnictví, přitom dává na první pohled ministerstvu zdravotnictví široké pravomoci jako zákaz nebo omezení styku skupin osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami, omezení cestování z některých oblastí, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění či uzavření škol a restaurací. A to za „normální“ situace bez stavu nouze.

Pravděpodobně by neobstály ani další plošné zákazy, jako zákaz prodeje v kamenných provozovnách a poskytování služeb či uzavření sportovišť. Nelze totiž „naroubovat“ zásadní omezení základních práv a svobod pouze na zákon o ochraně veřejného zdraví. Už loni na jaře se v podobném smyslu vyjádřil pražský městský soud.

Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) se jednotlivá ministerstva teprve připravují na variantu neprodloužení nouzového stavu. Neexistenci analýzy, jež by jasně řekla, která konkrétní opatření by kabinet mohl dělat i bez nouzového stavu, právník Dostál kritizuje. „Udivuje mě, že ji vláda dávno nemá. Je to klíčová otázka dneška,“ říká.