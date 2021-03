Čínský paradox: Růst HDP, pád nadějí

Čínské úřady v lednu oznámily, že hrubý domácí produkt (HDP) země v loňském roce vzrostl o 2,3 procenta. Je to sice nejslabší růst za posledních 44 let, nic podobného ale žádná velká světová ekonomika ani zdaleka nedokázala.

Nejen to: rozdíl v HDP mezi Spojenými státy, aktuálně první ekonomikou světa, a druhou Čínou se scvrkl na asi 6,2 bilionu dolarů oproti 7,1 bilionu v roce 2019. Podle expertů by tak čínská ekonomika mohla předstihnout tu americkou už v roce 2028, tedy o pět let dříve, než se původně předpokládalo.