Chladicí vozy v New Yorku ukrývají stovky obětí koronaviru z jara

V chladicích vozech v New Yorku stále zůstávají stovky těl lidí, kteří zemřeli během první vlny koronaviru na jaře. Celkem jde o zhruba 650 zemřelých, u zhruba 230 z nich mají úřady potíže s dohledáním pozůstalých, v mnohých případech však rodiny odmítly zajistit pohřeb s tím, že si to nemohou dovolit, informoval list The Wall Street Journal.