Cestovatelská mapa se mění, další země jsou bez rizika

Ministerstvo zdravotnictví na základě dat z Evropského střediska pro kontrolu nemocí (ECDC) v úterý oznámilo, že do zeleného sektoru se nově zařazuje Bulharsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Norsko, Rakousko, Slovensko, Německo a Baleárské ostrovy s Madeirou.

Do Chorvatska a dalších zemí bez testu

Do Chorvatska a dalších zemí bez testu

Do oranžové kategorie, která znamená střední riziko nákazy, se nově zařadí Dánsko, Lotyšsko, Azorské ostrovy a Monako.

Po cestovatelích, kteří se vracejí z těchto zemí a nejsou očkovaní, popřípadě nemají potvrzení o prodělání onemocnění covid, stát chce, aby si před návratem nechali udělat test, jestliže se vracejí do Česka veřejnou dopravou (letadlem, autobusem či vlakem).

Řecko zmírňuje podmínky vstupu do země

Řecko zmírňuje podmínky vstupu do země

Pokud využijí individuální dopravu, mohou si nechat udělat test až do pěti dnů od návratu. Ti, kteří jsou očkovaní nebo covid v posledním půlroce prodělali, vyplní pouze příjezdový formulář.

Mezi červené země s vysokým rizikem nákazy patří pouze Nizozemsko a Španělsko. Pro návrat z těchto zemí platí pro cestovatele stejné podmínky. Musí vyplnit příjezdový formulář a podstoupit antigenní či PCR test ještě před zahájením cesty zpět. V případě individuální dopravy musí na test do pěti dnů od návratu. Výjimku mají očkovaní nebo ti, kteří v nedávné době prodělali covid. Jim stačí vyplnit pouze příjezdový formulář.

Do tmavě červené kategorie pak náleží všechny ostatní státy. Při návratu z těchto zemí je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Lidé, kteří mají 14 dní po druhé dávce očkování látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo v posledních 180 dnech prodělali covid-19 v zemích EU, ale do samoizolace nemusejí a mohou rovnou po příjezdu na PCR test.