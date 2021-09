Česko ovládla delta, kolumbijské mí se neuchytilo

„Obecně lze říci, že za růstem počtu případů stojí delta a její subvarianty, jejichž počet je nyní 25, ale to je velmi jemná diverzifikace nastavená pro účely lepšího trasování,“ řekla Právu Jiřincová. Subvarianty jihoafrické delty, na které upozornila WHO v minulých dnech, si podle Jiřincové nezaslouží příliš pozornosti.

„Mí varianta je ve sledované skupině dlouho, nicméně nyní byla pokřtěna WHO, tedy získala řecké písmenné označení,“ vysvětlila Jiřincová. WHO se rozhodla tuto variantu zkoumat, protože vykazuje vlastnosti, které by jí mohly umožnit vyhýbat se přirozené či získané imunitě.