Černý scénář kolabujících nemocnic se nenaplňuje

„Situaci by mohly zlepšit ventilátory, které má krajům distribuovat stát. Počet ventilátorů, jež jsme z centrálních zdrojů dostali, je ovšem nula,“ postěžoval si Přemysl Sobotka ( ODS ), náměstek hejtmana.

Na hraně kapacitních i personálních možností jsou již několik dnů nemocnice ve Zlíně , Uherském Hradišti, Kroměříži a ve Vsetíně. Kvůli blížící se přetíženosti už muselo vedení Nemocnic Zlínského kraje odeslat prvních třináct pacientů s covidem-19 do sousedních krajů. Poslední pacient směřoval do Havířova hned po domluvě s lékaři na urgentním příjmu.

Možnost zřizovat další covidová lůžka včera pozbylo všech pět nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. „Je to hlavně kvůli nedostatku zdravotnického personálu. Situace se bude řešit spíše ‚logisticky‘, předáváním pacientů s lehčím průběhem na covidová lůžka následné péče,“ přiblížila mluvčí holdingu Lucie Chytilová.

Zdravotnická zařízení v Jihomoravském kraji a na Vysočině zatím v naprosté většině situaci zvládají vlastními silami. Až na výjimky se zatím nepočítá s masivnějším přesunem pacientů do jiných zařízení, i když zejména z menších nemocnic to nelze vyloučit. Jen o uplynulém víkendu například převzali zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno do své péče pacienty ve vážném stavu z Ivančic, Boskovic nebo z Kroměříže.